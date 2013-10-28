美元微升但仍接近九个月低位

* 欧元兑美元仍接近两年高位

* 美联储预期将维持政策不变，这可能燃点美元卖盘

* 对欧洲央行可能以言论打压欧元的臆测升温

路透纽约10月28日 -美元兑主要货币周一小幅上涨，但仍接近九个月低位，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将继续执行其大规模购债计划至明年一段时间。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周举行会议，预期不太可能改变货币政策，因美联储要等待华盛顿预算角力对经济造成多坏的影响的进一步证据出现。

多数人士预期，美联储在明年3月前不会缩减每月850美元购债规模。

自从美联储9月选择维持刺激计划不变，令市场意外后，美元下跌逾2%，且抹去今年累计的所有涨幅。但一些分析师表示，美元进一步走弱将受限，因为美联储推迟缩减刺激计划目前看来已大部份被市场消化。

纽约梅隆银行市场策略师部董事SamarjitShankar说，该行的货币流指标显示“人气出现明显转变，转向走弱的美元，过去四天美元再次出现温和的资金净流入，为近几周美元持续净卖出的一个转变。”

“这是技术性买回美元，还是策略性配置，仍有待观察，”他说。

美元兑一篮子六种主要货币.DXY上升0.1%，至79.308，上周五曾触及78.998的九个月低位。

美联储周三结束为期两日会议后，在1800GMT将公布政策声明。

“可能结果是FOMC维持政策不变，为12月初开始公布11月重大经济数据前继续卖出美元开启绿灯，但...已有许多不利美元的因素被消化，”花旗集团旗下CitiFX外汇策略部主管Steven Englander在研究报告中说。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，汇市投机者在截止10月1日当周将美元多头头寸降至2月来最低。

10月美国政府部份关门16日扰乱了政府收集经济数据，令美联储决策者难于寻找经济力道的迹象。政府关门后公布的数据意外疲弱，其中部分数据反映的是9月经济状况。

美元短暂缩减升幅，此前民间行业数据显示，美国9月成屋待完成销售跌幅为逾三年来最大。另一份数据显示，9月制造业产出仅小升0.1%

根据路透数据，欧元兑美元下滑0.1%，至1.3789美元，周五升至1.3832美元，为2011年11月来最高。

投资人对继续大幅推高欧元保持警惕，因对欧洲央行决策者可能口头打压欧元的臆测增强，因包括德国企业信心及采购经理人指数在内的近期经济数据凸显经济复苏脆弱。

“欧元区决策者的忧虑可能是欧元兑美元的最大阻力，看来技术性移向1.3980/4000美元区域，”荷兰国际集团(ING)汇市策略师Tom Levinson说，“美元指数看来是时候在未来几天测试78.60/90区域支撑位。”

根据路透数据，美元兑日圆升0.3%，报97.65日圆，高于周五所及96.92日圆的逾两周低位。日本央行周四预期将维持其货币刺激政策不变，以达到通胀率在两年后升至2%的目标。(完)

(编译 利棣儿；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。