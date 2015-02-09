美国大型银行称 美元升值令它们处于不利地位--WSJ

路透2月9日 - 华尔街日报(WSJ)报导，美国大型银行表示，如果美元兑欧元持续强劲，那么美国联邦储备委员会(美联储/FED)提议的一项更加严格的资本要求规定将令它们处于不利地位，因为这种情况下，美元计值的资产和业务看起来规模要高于欧洲同业。

报导引述消息人士称，来自花旗(C.N)、高盛(GS.N)、美国银行(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)的高管在1月7日同美联储官员的会晤中，表达了上述担忧。

根据美联储的提议，将根据巴塞尔协议和另一项衡量短期批发融资的情况，计算得出的较高的一个作为银行所需的资本缓冲。这项提议将于2016年生效。

美联储这项规则要依靠巴塞尔委员会收集的以欧元计值的数据，该数据让监管机构能够仅使用一种货币来对比美国的银行和其他外国同业。WSJ报导称，这一欧元计值的数据会根据巴塞尔提供现汇汇率来换算成美元。

但报导指出，美元升值令美国银行业者的资产和业务规模看起来要大于欧洲和亚洲同业。

报导称，这些银行计划本月稍晚提交一份官方评论信，详细列出他们的担忧，并寻求改变上述提议计算额外资本要求的方法。

由于不是美国常规工作时间，未能联系到美联储、花旗、高盛、摩根士丹利、美国银行和摩根大通的代表发表评论。(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)

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