美元兑日圆下滑 因油价续跌和厌恶风险

路透纽约2月2日 - 美元兑日圆周二势将录得逾六周来最大单日跌幅，美元兑欧元微跌，此前油价下挫增加了对全球经济增长的忧虑。

油价连续第二日大幅下挫。分析师称，油价下跌加重了对全球经济放缓的忧虑，因可能反应了全球石油需求下降，对能源公司潜在的负面影响将拖累信贷市场。

纽约市场尾盘美元兑日圆下跌约1%，报119.845日圆，上周五在日本央行意外宣布实施负利率后升至121.700日圆的六周高位。欧元兑美元触及盘中高位1.09400美元。

“油价下跌可能意味着全球需求下降...增添了对全球经济体质的担忧，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

分析师称，风险厌恶情绪提振日圆和欧元。随着油价的下跌，指标10年期美国公债收益率触及逾九个月最低的1.853%，全球股市下跌。

“看似日圆的避险买需良好，”麦格理的全球利率和货币策略师Thierry Albert Wizman称。

他指出，油价的疲弱可能导致能源行业更多的破产，这可能较广泛信贷市场动荡。

美元兑澳元、新西兰元和加元等商品相关货币上涨，兑新西兰元最新涨逾1%。

美元指数最新下跌0.18%，报98.837。美元兑日圆最新下跌0.84%，报119.985日圆，欧元兑美元最新上涨0.29%，报1.09200美元。

美元兑瑞士法郎最新下跌0.08%，报1.01900瑞郎。美国股市，标普500指数下跌1.87%。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0916 1.0886 +0.28 +0.52 1.0860

美元/日圆 JPY= 119.94 120.97 -0.85 -0.30 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 130.97 131.69 -0.55 +0.38 130.47

美元/瑞郎 CHF= 1.0182 1.0192 -0.10 +1.64 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.4408 1.4429 -0.15 -2.24 1.4738

美元/加元 CAD= 1.4051 1.3945 +0.76 +1.53 1.3839

美元/离岸人民币 CNH= 6.6266 6.6178 +0.13 +0.89 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7038 0.7110 -1.01 -3.26 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1119 1.1103 +0.14 +2.14 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.7571 0.7540 +0.41 +2.77 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.6512 0.6545 -0.50 -4.59 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.7225 8.6876 +0.40 -1.33 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.5253 9.4607 +0.68 -0.79 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5546 8.5255 +0.34 +1.28 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3415 9.2879 +0.58 +1.86 9.1705 (完)