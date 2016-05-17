独家：USDA将加入评估中国化工收购先正达交易的委员会--消息

路透5月16日 - 据熟悉情况的消息人士周一表示，美国农业部(USDA)已同意加入美国政府的一个委员会。该委员会正在评估中国国有企业--中国化工集团计划以43亿美元收购瑞士种子和农药生产商先正达(SYNN.S)的交易。

这将导致该交易受到进一步的政府审查。有美国议员3月致信美国财政部长杰克卢，要求让USDA也参与审查，以便更好地评估该交易对美国国内食品安全可能产生的影响。

美国外资审议委员会(CFIUS)负责审查可能会对国家安全构成威胁的交易，由包括财政部和国土安全部等16个美国机构的代表组成。杰克卢担任主席。

上述消息人士要求匿名，因为USDA在CFIUS中的角色尚未公开披露。

美国财政部拒绝置评。USDA的一位发言人也拒绝置评。

先正达不予置评。中国化工集团的一名发言人也未立即回复置评请求。(完)