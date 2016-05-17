独家：USDA将加入评估中国化工收购先正达交易的委员会--消息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月16日 - 据熟悉情况的消息人士周一表示，美国农业部(USDA)已同意加入美国政府的一个委员会。该委员会正在评估中国国有企业--中国化工集团计划以43亿美元收购瑞士种子和农药生产商先正达(SYNN.S)的交易。
这将导致该交易受到进一步的政府审查。有美国议员3月致信美国财政部长杰克卢，要求让USDA也参与审查，以便更好地评估该交易对美国国内食品安全可能产生的影响。
美国外资审议委员会(CFIUS)负责审查可能会对国家安全构成威胁的交易，由包括财政部和国土安全部等16个美国机构的代表组成。杰克卢担任主席。
上述消息人士要求匿名，因为USDA在CFIUS中的角色尚未公开披露。
美国财政部拒绝置评。USDA的一位发言人也拒绝置评。
先正达不予置评。中国化工集团的一名发言人也未立即回复置评请求。(完)
(编译 汪红英；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。