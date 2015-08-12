纽约期市：ICE期棉放量劲升至两周高位，因美国农业部下调产量预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约8月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三劲升至两周高位，盘中一度涨停，成交量创纪录，因此前美国政府对美国和全球产量和结转库存的预估降幅大于预估。
ICE-12月期棉 收高2.87美分，或4.6%，报每磅64.69美分，为该合约历来最大单日升幅，且为次月合约自2012年6月来最大单日升幅。
该合约一度涨停3美分或4.9%，报64.82美分的7月28日来最高位，盘中稍早，该合约曾跌1%，至61.20美分的合约新低。
12月合约成交量近4.8万口，为历来最高。
美国农业部在月报中将美国结转库存预估调降至310万出口包，产量预估下调10%，至1,308万出口包。交易商称这些水准远低于预期。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。