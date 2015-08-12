纽约期市：ICE期棉放量劲升至两周高位，因美国农业部下调产量预估

路透纽约8月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三劲升至两周高位，盘中一度涨停，成交量创纪录，因此前美国政府对美国和全球产量和结转库存的预估降幅大于预估。

ICE-12月期棉 收高2.87美分，或4.6%，报每磅64.69美分，为该合约历来最大单日升幅，且为次月合约自2012年6月来最大单日升幅。

该合约一度涨停3美分或4.9%，报64.82美分的7月28日来最高位，盘中稍早，该合约曾跌1%，至61.20美分的合约新低。

12月合约成交量近4.8万口，为历来最高。

美国农业部在月报中将美国结转库存预估调降至310万出口包，产量预估下调10%，至1,308万出口包。交易商称这些水准远低于预期。(完)

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