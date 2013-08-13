美国农业部下调美国及全球棉花产量和库存预估

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 美国农业部预计2013/14作物年棉花产量低于预期
* 美国棉花产量料跌至四年低点，因单产下降
* 中国库存问题削弱农业部修正后预估的偏多效应
路透纽约8月12日 - 美国农业部周一下调2013/14作物年美国和全球棉花产量预测，并下调创纪录的全球库存预估。
美国农业部下调美国棉花产量预估是因单产下降，而下调中国产量预估则是因天气不利。美国是全球最大棉花出口国，中国是全球最大棉花生产国。
这一调整促使美国农业部还下调了棉花结转库存预估，不过全球棉花库存在本作物年结束前仍料将处于纪录高位。作物年始于每年的8月1日。
农业部最新预计美国棉花产量为1,305万包，为四年来最低产量，低于7月时预估的1,350万包，并低于报告出炉前路透调查分析师的预估中值1,375万包。
产量和库存预估低于预期，带动洲际交易所期棉价格升至6月中以来最高水准。
北卡罗来纳州Flanagan Trading Corp的John Flanagan表示，“农业部下调产量预估意义重大，或许暗示产量还会更少。”
产量下降料将使美国棉花结转库存处于三年低点280万包，低于7月时预估的290万包。
数据公布前预估中值认为，美国结转库存将为300万包。
交易员称，美国供应量下降将支撑期棉价格，即使中国等其他国家将满足市场需求。中国是全球最大棉花消费国。
农业部称，今年美国棉花出口总量将达到1,060万包，低于7月时预估的1,100万包。去年出口量估计为1,310万包。
**全球产量前景不是太利多价格**
农业部把全球产出预估从7月时的1.1802亿包下调降至1.1638亿包，因天气情况不佳且中国产量下降。
交易员称，虽然最新预估远低于市场预期的1.185亿包，但外界认为这对于全球价格来说不如美国修正值利多，因为中国有大量库存。
预计中国总产量将达到3,300万包，7月时的预估是3,400万包。
2014年7月末全球库存料为9,377万包，预计中国仍持有其中的60%以上。先前的全球库存预估是9,434万包。
截至2014年7月末，中国库存预计为5,826万包，略低于上月预估的5,893万包。
交易员表示，最新展望没有改变人们的预期，即中国需求方面的不确定性将继续困扰市场。
农业部提高了对印度出口的预估，从先前的580万包上调至625万包。印度是全球第二大产棉国。(完)
(编译 于春红/张涛；审校 张明钧/侯向明)
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