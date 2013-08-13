美国农业部下调美国及全球棉花产量和库存预估

2012年11月24日在南卡罗莱纳拍到的收获的棉花。 REUTERS/Randall Hill

* 美国农业部预计2013/14作物年棉花产量低于预期

* 美国棉花产量料跌至四年低点，因单产下降

* 中国库存问题削弱农业部修正后预估的偏多效应

路透纽约8月12日 - 美国农业部周一下调2013/14作物年美国和全球棉花产量预测，并下调创纪录的全球库存预估。

美国农业部下调美国棉花产量预估是因单产下降，而下调中国产量预估则是因天气不利。美国是全球最大棉花出口国，中国是全球最大棉花生产国。

这一调整促使美国农业部还下调了棉花结转库存预估，不过全球棉花库存在本作物年结束前仍料将处于纪录高位。作物年始于每年的8月1日。

农业部最新预计美国棉花产量为1,305万包，为四年来最低产量，低于7月时预估的1,350万包，并低于报告出炉前路透调查分析师的预估中值1,375万包。

产量和库存预估低于预期，带动洲际交易所期棉价格升至6月中以来最高水准。

北卡罗来纳州Flanagan Trading Corp的John Flanagan表示，“农业部下调产量预估意义重大，或许暗示产量还会更少。”

产量下降料将使美国棉花结转库存处于三年低点280万包，低于7月时预估的290万包。

数据公布前预估中值认为，美国结转库存将为300万包。

交易员称，美国供应量下降将支撑期棉价格，即使中国等其他国家将满足市场需求。中国是全球最大棉花消费国。

农业部称，今年美国棉花出口总量将达到1,060万包，低于7月时预估的1,100万包。去年出口量估计为1,310万包。

**全球产量前景不是太利多价格**

农业部把全球产出预估从7月时的1.1802亿包下调降至1.1638亿包，因天气情况不佳且中国产量下降。

交易员称，虽然最新预估远低于市场预期的1.185亿包，但外界认为这对于全球价格来说不如美国修正值利多，因为中国有大量库存。

预计中国总产量将达到3,300万包，7月时的预估是3,400万包。

2014年7月末全球库存料为9,377万包，预计中国仍持有其中的60%以上。先前的全球库存预估是9,434万包。

截至2014年7月末，中国库存预计为5,826万包，略低于上月预估的5,893万包。

交易员表示，最新展望没有改变人们的预期，即中国需求方面的不确定性将继续困扰市场。

农业部提高了对印度出口的预估，从先前的580万包上调至625万包。印度是全球第二大产棉国。(完)

(编译 于春红/张涛；审校 张明钧/侯向明)

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