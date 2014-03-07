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中国财经 | 2014年 3月 7日 星期五 10:33 BJT

禽流感疫情预计将抑制中国今年鸡肉消费--报告

路透3月6日 -美国农业部海外农业局（FAS）官员发布的报告称，预计中国2014年鸡肉产量为1,290万吨，较美国农业部的官方预估低6%，因受H7N9禽流感影响。

“中国H7N9禽流感的爆发继续削弱当地的活禽产量。”报告指出。

消费量料也会下降。

“鉴于不断发现H7N9禽流感病例，消息人士指出，中国2014年鸡肉消费量预计为1,270万吨，亦较美国农业部的官方预估低6%。消费需求疲软还将导致2014年进口量减至23.5万吨。”

报告预计中国2014年鸡肉出口量增加4%至43万吨。

“中国主要出口加工过的鸡肉，这不受禽流感影响。”

海外农业局官员的报告并非美国农业部官方数据。

完整报告原文详见：link.reuters.com/nuq47v（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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