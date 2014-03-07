禽流感疫情预计将抑制中国今年鸡肉消费--报告

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透3月6日 -美国农业部海外农业局（FAS）官员发布的报告称，预计中国2014年鸡肉产量为1,290万吨，较美国农业部的官方预估低6%，因受H7N9禽流感影响。
“中国H7N9禽流感的爆发继续削弱当地的活禽产量。”报告指出。
消费量料也会下降。
“鉴于不断发现H7N9禽流感病例，消息人士指出，中国2014年鸡肉消费量预计为1,270万吨，亦较美国农业部的官方预估低6%。消费需求疲软还将导致2014年进口量减至23.5万吨。”
报告预计中国2014年鸡肉出口量增加4%至43万吨。
“中国主要出口加工过的鸡肉，这不受禽流感影响。”
海外农业局官员的报告并非美国农业部官方数据。
完整报告原文详见：link.reuters.com/nuq47v（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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