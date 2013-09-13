美国农业部提高今年玉米产量预估 调降大豆产量预估

路透华盛顿9月12日 - 美国农业部周四公布的报告显示，美国今年玉米将获得丰收，创纪录的产量将结束三年来供应紧俏的局面，尽管玉米种植带夏末遭遇了旱情。

但美国农业部称，受持续至本周的干旱影响，大豆产量虽较三年来的低产有所回升，仍料低于预期，预计供应紧俏的情况将持续至2014年秋季。

分析师称，玉米丰收将压低价格，并使其更为稳定，而大豆价格波动将加剧。南美大豆丰收将缓解美国大豆供应趋紧带来的压力。

芝加哥期货交易所(CBOT)11月大豆期货周四跳升2.8%，受供应紧俏预期推动。12月玉米期货当日下跌1.3%，因产量料将增加。9月小麦期货上扬0.8%，美国农业部预计全球产量将创纪录。

在9月的报告中，美国农业部对玉米产量的预估较8月时上升1%，至138.43亿蒲式耳，远高于2009年的纪录产量高位130.92亿蒲式耳，并较交易商预期高约2%。农业部下调大豆产量预估3%，至314.9亿蒲式耳，符合市场预估，仍为历史第四高位。

“9月初炎热干燥气候表明，10月(大豆)产量预估将低于9月预估，”伊利诺伊大学农业经济学家Darrel Good表示。他表示，持续的炎热干燥天气也可能会降低玉米产量。

花旗集团期货专家Sterling Smith称，“大豆供应将持续紧俏，一如刚过去的一年那样，因此市场会更加震荡。”

交易商表示，本月还将公布的两份农业部报告将使前景明朗化。下周农业部将更新种植者报告的作物种植数据库。

在9月30日，农业部计划公布截至9月1日的玉米和大豆库存，这是计算供应数量的重要组成部分。9月1日是本销售年度的开始。

农业部周四给出的期初库存预估低于交易商预期，助力提振大豆价格。其估计的玉米结转库存亦低于预期。

Allendale Inc首席策略师Rich Nelson表示，“农业部在承认大豆问题方面迈出了第一步。我们预计在下个月的报告中会进一步(向下)修正。”

农业部估计，2013/14销售年度末美国玉米库存为18.55亿蒲式耳，是9月1日该销售年度开始时6.61亿蒲式耳库存的近三倍。

“在进入收割期之际，目前预计年末库存在18.55亿蒲式耳，显然对价格不利，”Jefferies Bache的分析师Shawn McCambridge称。

交易商原先预期2012/13年度末的玉米结转库存为7.18亿蒲式耳，2013/14年底为17.32亿蒲式耳。

“中央平原和南方单产提高，足以抵销爱荷华和北达科他单产下降，”美国农业部论及玉米收成时称。农业部下调大豆收成预估，“因单产料减少，尤其是在西部玉米种植带。”

农业部预估2013/14销售年度末大豆库存为1.50亿蒲式耳，低于交易商预估的1.65亿蒲式耳，且远低于8月时预估的2.20亿蒲式耳。

2013/14年度大豆农场出场价格平均预估为每蒲式耳12.50美元，高于上月预估的11.35美元。

爱荷华通常是玉米和大豆最大的产地，但今年受到乾旱气候打击。本周初，该地区有近三分之一的大豆作物评级属于差或非常差。

从全球范围来看，小麦产量今年料达创纪录的7.089亿吨，较8月预估增加350万吨，同时也推高了年末库存预估。美国小麦年末库存预估较8月提高了1,000万蒲式耳。

美国农业部称，巴西2013/14年度大豆收成料达创纪录的8,800万吨，较8月预估增加300万吨，因种植面积增加。

“未来几个月美国出口将面临强劲竞争。南美今年秋季可出口供应增加，再加上当前对于2014收成再创纪录的预估，可能会缩小美国大豆出口窗口，”美国农业部在周四的报告中称。(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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