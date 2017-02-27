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货币新闻 | 2017年 2月 28日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：2月23日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透2月27日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 02/23/2017    02/16/2017    02/16/2017    02/25/20
16   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       537,877       570,810       558,252       387,587
    燕麦 　        599           299           299             0
    大麦            72           192            96             0
    玉米     1,461,296     1,168,856     1,152,233       739,488
    高粱       132,234       180,177       179,386       108,680
    大豆     　704,945     1,094,337     1,076,390     1,055,182
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    18,926,908     14,808,742
    燕麦        12,893          1,799
    大麦        31,095         29,702
    玉米    25,900,816     14,766,746
    高粱     3,177,228      5,156,505
    大豆    43,389,282     38,605,821
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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