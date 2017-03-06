USDA报告：3月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透3月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 03/02/2017 02/23/2017 02/23/2017 03/03/20 16 初值 修正值 前值 小麦 535,920 543,318 537,877 449,026 燕麦 0 599 599 249 大麦 120 72 72 343 玉米 1,444,972 1,467,947 1,461,296 971,805 高粱 54,850 133,959 132,234 108,360 大豆 921,779 706,267 704,945 1,095,436 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 19,468,269 15,257,768 燕麦 12,893 2,048 大麦 31,215 30,045 玉米 27,358,327 15,738,551 高粱 3,233,803 5,264,865 大豆 44,312,383 39,701,257 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透新加坡5月25日 - 油价在周四OPEC会议召开前上涨，这次会议预计将延长减产协议至2018年，至少将比原定今年上半年到期的时间再延长九个月。
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。