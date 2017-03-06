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货币新闻 | 2017年 3月 7日 星期二 00:04 BJT

USDA报告：3月2日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透3月6日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 03/02/2017    02/23/2017    02/23/2017    03/03/20
16   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       535,920       543,318       537,877       449,026
    燕麦 　          0           599           599           249
    大麦           120            72            72           343
    玉米     1,444,972     1,467,947     1,461,296       971,805
    高粱        54,850       133,959       132,234       108,360
    大豆     　921,779       706,267       704,945     1,095,436
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    19,468,269     15,257,768
    燕麦        12,893          2,048
    大麦        31,215         30,045
    玉米    27,358,327     15,738,551
    高粱     3,233,803      5,264,865
    大豆    44,312,383     39,701,257
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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