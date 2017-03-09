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亚洲 | 2017年 3月 10日 星期五 01:15 BJT

USDA月报：3月9日全球农作物主要信息

    路透3月9日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报
告中主要资讯如下:

                         全球供需预估
                 　 2016/17          2015/16
                    3月       2月　　　3月 
小麦(百万吨)
  澳洲产量          35.00    33.00   24.17
  澳洲出口          25.50    24.50   16.12
  阿根廷产量        16.00    15.00   11.30
  阿根廷出口        10.10     8.90    9.60   
  欧盟产量         144.66   144.86  160.00
  欧盟出口          25.50    25.50   34.68   
  加拿大产量        31.70    31.70   27.59    
  加拿大出口        20.50    21.00   22.13       
  中国产量         128.85   128.85  130.19
  中国进口           4.00     4.00    3.48


大豆(百万吨)
  巴西产量         108.00   104.00   96.50
  巴西出口          61.00    59.50   54.38       
  巴西进口           0.35     0.35    0.41
  阿根廷产量        55.50    55.50   56.80
  阿根廷出口         9.00     9.00    9.92
  中国进口          87.00    86.00   83.23


豆油(百万吨)
  中国进口           0.62     0.62    0.59    
    
    
玉米(百万吨)
  阿根廷产量        37.50    36.50   29.00
  阿根廷出口        25.50    25.00   21.70
  南非产量          14.60    13.00    8.21
  南非出口           2.00     1.50    0.80
  中国产量         219.55   219.55  224.63
  中国出口           0.02     0.02    0.00
  中国进口           3.00     3.00    3.17
    

棉花(百万包)
  中国产量          22.50    22.50   22.00
  中国年末库存      48.90    48.85   58.20
  中国出口           0.05     0.10    0.13
  中国进口           4.50     4.50    4.41
  印度产量          27.00    27.00   26.40(完)

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