USDA月报：3月9日全球农作物主要信息

港报社评：西方评级不符国情，危机言过其实--经济日报5月25日
穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
路透3月9日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 3月 2月 3月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 33.00 24.17 澳洲出口 25.50 24.50 16.12 阿根廷产量 16.00 15.00 11.30 阿根廷出口 10.10 8.90 9.60 欧盟产量 144.66 144.86 160.00 欧盟出口 25.50 25.50 34.68 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.50 21.00 22.13 中国产量 128.85 128.85 130.19 中国进口 4.00 4.00 3.48 大豆(百万吨) 巴西产量 108.00 104.00 96.50 巴西出口 61.00 59.50 54.38 巴西进口 0.35 0.35 0.41 阿根廷产量 55.50 55.50 56.80 阿根廷出口 9.00 9.00 9.92 中国进口 87.00 86.00 83.23 豆油(百万吨) 中国进口 0.62 0.62 0.59 玉米(百万吨) 阿根廷产量 37.50 36.50 29.00 阿根廷出口 25.50 25.00 21.70 南非产量 14.60 13.00 8.21 南非出口 2.00 1.50 0.80 中国产量 219.55 219.55 224.63 中国出口 0.02 0.02 0.00 中国进口 3.00 3.00 3.17 棉花(百万包) 中国产量 22.50 22.50 22.00 中国年末库存 48.90 48.85 58.20 中国出口 0.05 0.10 0.13 中国进口 4.50 4.50 4.41 印度产量 27.00 27.00 26.40(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 (编译 刘静; 审校 李军)
穆迪昨突然调低中国主权评级，列举多项指标，佐证中国债务已岌岌可危；但西方指标未必切合中国国情，北京亦有能力避免危机爆发，市场已反映降级影响有限。
继早前遭沽空机构格劳克斯（Glaucus）狙击的丰盛控股高调表示正在筹组反沽空联盟后，近日两度被另一沽空机构葛咸城研究（Gotham City Research）狙击的瑞声科技，其行政总裁潘政民昨天在股东会上强调，沽空机构对瑞声所作的指控内容不实，并极具误导性，集团将尽快刊发澄清公告予以反驳。
医务委员会改革争议多时，政府准备下月初将新的《医生注册（修订）条例草案》提交立法会审议，改善医委会的投诉调查及纪律聆讯机制，增加业外人士参与。为了消除疑虑，新方案减少了特首委任医委会委员的权力，并将选举产生的委员数目增至20人，委任委员则减至12人。去年医生组织质疑特首企图透过委任代表「操控医委会」，坚持医生委员与委任委员比例应为1：1，新方案已满足了相关要求，医生组织不应反对草案。