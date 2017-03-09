USDA月报：3月9日美国棉花主要信息

路透3月9日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包 ，480磅/包)。 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估值 2月预估 3月预估 种植面积(百万英亩) 11.04 8.58 10.07 10.07 收割面积(百万英亩) 9.35 8.07 9.52 9.52 单产/英亩 838 766 855 869 产量 16.32 12.89 16.96 17.23 出口 11.25 9.15 12.70 13.20 年末库存 3.65 3.80 4.80 4.50 (完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 。 (编译 刘静; 审校 利棣儿)