华泰期货：USDA报告利空，大连豆粕短期内将延续偏空走势

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
以下内容节选自3月13日的《期货日报》：
美国农业部3月9日公布的月度供需报告中进一步上调2016/2017年度巴西大豆产量预期400万吨至1.08亿吨，但却对美豆出口数据进行了下调。美豆主力合约3月10日触及1月9日以来的低点1003美分/蒲式耳，周跌幅超过3%。南美创纪录的大豆供应量正在对美豆出口构成越来越大的竞争压力，受此影响，短期内豆粕将延续偏空走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。