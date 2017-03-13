华泰期货：USDA报告利空，大连豆粕短期内将延续偏空走势

美国农业部3月9日公布的月度供需报告中进一步上调2016/2017年度巴西大豆产量预期400万吨至1.08亿吨，但却对美豆出口数据进行了下调。美豆主力合约3月10日触及1月9日以来的低点1003美分/蒲式耳，周跌幅超过3%。南美创纪录的大豆供应量正在对美豆出口构成越来越大的竞争压力，受此影响，短期内豆粕将延续偏空走势。(完)