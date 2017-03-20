USDA报告：3月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 03/16/2017 03/09/2017 03/09/2017 03/17/2016 初值 修正值 前值 小麦 624,334 544,166 519,127 470,199 燕麦 0 100 100 100 大麦 48 144 144 220 玉米 1,333,064 1,565,621 1,547,022 1,014,034 高粱 48,218 143,852 143,109 227,983 大豆 737,255 676,560 656,288 577,083 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 20,684,534 16,135,009 燕麦 12,993 2,248 大麦 31,407 30,265 玉米 30,262,043 17,567,758 高粱 3,426,664 5,641,671 大豆 45,750,466 40,994,187 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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