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货币新闻 | 2017年 3月 20日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：3月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透3月20日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 03/16/2017    03/09/2017    03/09/2017  03/17/2016
   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       624,334       544,166       519,127       470,199
    燕麦 　          0           100           100           100
    大麦            48           144           144           220
    玉米     1,333,064     1,565,621     1,547,022     1,014,034
    高粱        48,218       143,852       143,109       227,983
    大豆     　737,255       676,560       656,288       577,083
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    20,684,534     16,135,009
    燕麦        12,993          2,248
    大麦        31,407         30,265
    玉米    30,262,043     17,567,758
    高粱     3,426,664      5,641,671
    大豆    45,750,466     40,994,187
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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