版本:
中国
货币新闻 | 2017年 4月 3日 星期一 23:05 BJT

USDA报告：3月30日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透4月3日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 03/30/2017    03/23/2017    03/23/2017  03/31/2016
   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       559,646       545,686       541,799       327,881
    燕麦 　        200             0             0           399
    大麦           439           539            49             0
    玉米     1,475,257     1,569,779     1,556,091     1,091,905
    高粱       138,420       166,299       165,844       116,686
    大豆     　620,725       555,396       555,012       226,828
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    21,820,721     16,814,675
    燕麦        13,193          3,146
    大麦        32,385         30,436
    玉米    33,332,004     19,648,725
    高粱     3,743,142      6,058,386
    大豆    46,933,883     41,788,861
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐