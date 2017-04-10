USDA报告：4月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月10日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 04/06/2017 03/30/2017 03/30/2017 04/07/20 16 初值 修正值 前值 小麦 641,365 572,947 559,646 340,892 燕麦 100 200 200 0 大麦 73 439 439 220 玉米 1,170,380 1,487,930 1,475,257 1,122,094 高粱 155,910 138,420 138,420 181,140 大豆 832,957 627,511 620,725 387,062 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 22,475,910 17,155,567 燕麦 13,293 3,146 大麦 32,458 30,656 玉米 34,515,057 20,770,819 高粱 3,899,052 6,239,526 大豆 47,773,675 42,175,923 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)