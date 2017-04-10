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货币新闻 | 2017年 4月 10日 星期一 23:03 BJT

USDA报告：4月6日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透4月10日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 04/06/2017    03/30/2017    03/30/2017    04/07/20
16   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       641,365       572,947       559,646       340,892
    燕麦 　        100           200           200             0
    大麦            73           439           439           220
    玉米     1,170,380     1,487,930     1,475,257     1,122,094
    高粱       155,910       138,420       138,420       181,140
    大豆     　832,957       627,511       620,725       387,062
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    22,475,910     17,155,567
    燕麦        13,293          3,146
    大麦        32,458         30,656
    玉米    34,515,057     20,770,819
    高粱     3,899,052      6,239,526
    大豆    47,773,675     42,175,923
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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