USDA月报：4月11日全球农作物主要信息

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透4月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 4月 3月 4月 小麦(百万吨) 澳洲产量 35.00 35.00 24.17 澳洲出口 25.00 25.50 16.12 阿根廷产量 16.00 16.00 11.30 阿根廷出口 10.10 10.10 9.60 欧盟产量 144.66 144.66 160.00 欧盟出口 26.50 25.50 34.69 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 20.00 20.50 22.13 中国产量 128.85 128.85 130.19 中国进口 4.00 4.00 3.48 大豆(百万吨) 巴西产量 111.00 108.00 96.50 巴西出口 61.90 61.00 54.38 巴西进口 0.50 0.35 0.41 阿根廷产量 56.00 55.50 56.80 阿根廷出口 9.00 9.00 9.92 中国进口 88.00 87.00 83.23 豆油(百万吨) 中国进口 0.62 0.62 0.59 玉米(百万吨) 阿根廷产量 38.50 37.50 29.00 阿根廷出口 26.00 25.50 21.70 南非产量 15.00 14.60 8.21 南非出口 2.00 2.00 0.80 中国产量 219.55 219.55 224.63 中国出口 0.02 0.02 0.00 中国进口 3.00 3.00 3.17 棉花(百万包) 中国产量 22.75 22.50 22.00 中国年末库存 49.15 48.90 58.20 中国出口 0.05 0.05 0.13 中国进口 4.50 4.50 4.41 印度产量 27.00 27.00 26.40(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。