USDA报告：4月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透4月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日04/13/2017 04/06/2017 04/14/2017 04/07/2016 初值 修正值 前值 小麦 671,868 659,183 641,365 458,465 燕麦 343 100 100 0 大麦 0 73 73 563 玉米 1,328,134 1,212,682 1,170,380 1,100,778 高粱 139,568 162,895 155,910 195,509 大豆 430,879 889,773 832,957 268,018 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 23,165,659 17,614,032 燕麦 13,636 3,146 大麦 32,458 31,219 玉米 35,885,493 21,871,597 高粱 4,045,605 6,435,035 大豆 48,261,394 42,443,941 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)