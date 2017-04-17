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货币新闻 | 2017年 4月 17日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：4月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透4月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日04/13/2017    04/06/2017    04/14/2017   04/07/2016
   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       671,868       659,183       641,365       458,465
    燕麦 　        343           100           100             0
    大麦             0            73            73           563
    玉米     1,328,134     1,212,682     1,170,380     1,100,778
    高粱       139,568       162,895       155,910       195,509
    大豆     　430,879       889,773       832,957       268,018
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    23,165,659     17,614,032
    燕麦        13,636          3,146
    大麦        32,458         31,219
    玉米    35,885,493     21,871,597
    高粱     4,045,605      6,435,035
    大豆    48,261,394     42,443,941
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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