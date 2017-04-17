USDA报告：4月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：OPEC多个成员国油长和代表称，可能将减产协议延长九个月
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
路透4月17日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日04/13/2017 04/06/2017 04/14/2017 04/07/2016 初值 修正值 前值 小麦 671,868 659,183 641,365 458,465 燕麦 343 100 100 0 大麦 0 73 73 563 玉米 1,328,134 1,212,682 1,170,380 1,100,778 高粱 139,568 162,895 155,910 195,509 大豆 430,879 889,773 832,957 268,018 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 23,165,659 17,614,032 燕麦 13,636 3,146 大麦 32,458 31,219 玉米 35,885,493 21,871,597 高粱 4,045,605 6,435,035 大豆 48,261,394 42,443,941 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透维也纳5月23日 - 石油输出国组织(OPEC)多个成员国石油部长和代表周二表示，OPEC可能将减产协议延长九个月。OPEC本周将开会讨论因应全球原油供应过剩问题。
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)