版本:
中国
货币新闻 | 2017年 6月 26日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：6月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透6月26日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：  
    
   一周截至日 06/22/2017    06/15/2017    06/15/2017   06/23/201
6  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       629,070       740,121       739,634       513,769
   
    燕麦 　          0           299           299           700
  
    大麦           542         2,096         2,096         2,495
  
    玉米       965,608     1,220,330     1,218,738     1,451,227
  
    高粱        75,712       119,697       119,697       121,705
  
    大豆     　315,099       290,899       275,461       295,816
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     2,257,371      1,706,648
    燕麦           299            800
    大麦         2,926          4,386
    玉米    47,597,631     33,864,155
    高粱     5,008,709      7,489,481
    大豆    52,217,718     44,429,240
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐