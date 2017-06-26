USDA报告：6月22日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月26日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 06/22/2017 06/15/2017 06/15/2017 06/23/201 6 初值 修正值 前值 小麦 629,070 740,121 739,634 513,769 燕麦 0 299 299 700 大麦 542 2,096 2,096 2,495 玉米 965,608 1,220,330 1,218,738 1,451,227 高粱 75,712 119,697 119,697 121,705 大豆 315,099 290,899 275,461 295,816 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 2,257,371 1,706,648 燕麦 299 800 大麦 2,926 4,386 玉米 47,597,631 33,864,155 高粱 5,008,709 7,489,481 大豆 52,217,718 44,429,240 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)