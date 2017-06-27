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货币新闻 | 2017年 6月 27日 星期二 09:43 BJT

芝加哥期市：大豆连涨第三日，因USDA报告优良率低于市场预期

    路透悉尼6月27日 - 美国大豆周二上涨近0.5%，涨势延续至第三个交易日，此前美国农业部(USDA)报告大豆作物优良率不及市场预期。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.44%至每蒲式耳9.10-3/4美元，周一涨0.25%。
    
    主力玉米期货上升0.3%至每蒲式耳3.60美元，上日涨0.35%。

    主力小麦合约上涨0.16%至每蒲式耳4.66-1/4美元，上日收低1.6%。
    
    USDA公布，上周玉米作物生长优良率为67%，持平于前一周，但低于分析师预估。
    
    大豆生长优良率为66%，低于前一周的67%且逊于市场预估。
    
    USDA称春小麦作物优良率为40%，略低于市场预估。
    
    天气预报称主要美国玉米及大豆种植区将有降雨，有利于作物生长。

    
 以下爲0115 GMT报价：
 合约            价格      变动   涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                         %          值           
 CBOT小麦      466.25      0.75  +0.16%     -1.89%       457.72   46
 CBOT玉米      360.00      1.00  +0.28%     +0.63%       372.67   30
 CBOT大豆      910.75      4.00  +0.44%     +0.69%       932.21   31
 CBOT稻米       11.19     $0.01  +0.04%     +0.72%       $11.11   47
 WTI原油        43.35    -$0.03  -0.07%     +0.79%       $46.85   36
 汇率                                                             46
 欧元/美元     $1.118    $0.000  +0.04%     -0.08%               
 美元/澳元     0.7583     0.000  +0.01%     +0.24%               
 
    (完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 戴素萍)
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