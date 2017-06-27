芝加哥期市：大豆连涨第三日，因USDA报告优良率低于市场预期

路透悉尼6月27日 - 美国大豆周二上涨近0.5%，涨势延续至第三个交易日，此前美国农业部(USDA)报告大豆作物优良率不及市场预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.44%至每蒲式耳9.10-3/4美元，周一涨0.25%。 主力玉米期货上升0.3%至每蒲式耳3.60美元，上日涨0.35%。 主力小麦合约上涨0.16%至每蒲式耳4.66-1/4美元，上日收低1.6%。 USDA公布，上周玉米作物生长优良率为67%，持平于前一周，但低于分析师预估。 大豆生长优良率为66%，低于前一周的67%且逊于市场预估。 USDA称春小麦作物优良率为40%，略低于市场预估。 天气预报称主要美国玉米及大豆种植区将有降雨，有利于作物生长。 以下爲0115 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 466.25 0.75 +0.16% -1.89% 457.72 46 CBOT玉米 360.00 1.00 +0.28% +0.63% 372.67 30 CBOT大豆 910.75 4.00 +0.44% +0.69% 932.21 31 CBOT稻米 11.19 $0.01 +0.04% +0.72% $11.11 47 WTI原油 43.35 -$0.03 -0.07% +0.79% $46.85 36 汇率 46 欧元/美元 $1.118 $0.000 +0.04% -0.08% 美元/澳元 0.7583 0.000 +0.01% +0.24% (完) (编译 王兴亚/李婷仪 审校 戴素萍)