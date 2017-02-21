USDA报告：2月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 02/16/2017 02/9/2017 02/09/2017 02/18/201 6 初值 修正值 前值 小麦 558,252 324,794 307,506 269,713 燕麦 299 599 599 0 大麦 96 48 48 0 玉米 1,152,233 1,255,893 1,255,893 908,810 高粱 179,386 205,360 205,360 217,106 大豆 1,076,390 1,145,532 1,145,336 1,545,115 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 18,376,473 14,421,155 燕麦 12,294 1,799 大麦 30,927 29,702 玉米 24,422,897 14,027,258 高粱 3,044,203 5,047,825 大豆 42,665,362 37,550,639 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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