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货币新闻 | 2017年 2月 22日 星期三 00:16 BJT

USDA报告：2月16日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透2月21日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 02/16/2017    02/9/2017    02/09/2017    02/18/201
6  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       558,252       324,794       307,506       269,713
    燕麦 　        299           599           599             0
    大麦            96            48            48             0
    玉米     1,152,233     1,255,893     1,255,893       908,810
    高粱       179,386       205,360       205,360       217,106
    大豆   　1,076,390     1,145,532     1,145,336     1,545,115
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    18,376,473     14,421,155
    燕麦        12,294          1,799
    大麦        30,927         29,702
    玉米     24,422,897     14,027,258
    高粱     3,044,203      5,047,825
    大豆    42,665,362     37,550,639
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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