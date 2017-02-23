芝加哥期市：大豆自三周低位反弹，关注USDA作物种植预估

路透悉尼2月23日 - 美国大豆期货周四小涨，自盘中稍早触及的三周低位反弹，市场人气料受本日稍晚美国农业部(USDA)将公布的美国作物种植预估影响。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆上涨0.3%至每蒲式耳10.25-3/4美元，稍早触及10.22美元，为2月1日以来最低。大豆期货周三收低0.3%。 主力玉米持平于每蒲式耳3.71美元，上日上涨0.5%。 交投最活跃的小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.42美元，周三收涨1%。 南美充裕的供应快速涌入市场，令大豆承压。 美国农业部(USDA)周四在其展望论坛(Outlook Forum)将发布最新的作物种植预测，市场预测大豆种植面积将增加。 以下为0117GMT报价 ： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 442.00 0.75 +0.17% +1.38% 433.18 52 CBOT玉米 371.00 0.00 +0.00% +0.47% 367.09 51 CBOT大豆 1025.75 3.00 +0.29% -0.05% 1045.23 39 CBOT稻米 9.46 $0.00 +0.00% +0.32% $9.63 49 WTI原油 54.01 $0.42 +0.78% -0.09% $52.98 60 汇率 欧元/美元 $1.055 $0.000 -0.01% +0.18% 美元/澳元 0.7670 -0.003 -0.42% -0.05% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 许娜/徐文焰)