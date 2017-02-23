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货币新闻 | 2017年 2月 23日 星期四 10:01 BJT

芝加哥期市：大豆自三周低位反弹，关注USDA作物种植预估

    路透悉尼2月23日 - 美国大豆期货周四小涨，自盘中稍早触及的三周低位反弹，市场人气料受本日稍晚美国农业部(USDA)将公布的美国作物种植预估影响。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆上涨0.3%至每蒲式耳10.25-3/4美元，稍早触及10.22美元，为2月1日以来最低。大豆期货周三收低0.3%。
    
    主力玉米持平于每蒲式耳3.71美元，上日上涨0.5%。

    交投最活跃的小麦期货涨0.2%至每蒲式耳4.42美元，周三收涨1%。
    
    南美充裕的供应快速涌入市场，令大豆承压。
    
    美国农业部(USDA)周四在其展望论坛(Outlook Forum)将发布最新的作物种植预测，市场预测大豆种植面积将增加。
    
 以下为0117GMT报价                                                  
 ：                                                                 
 合约               价格     变动    涨跌%    两日涨跌  30日移动均  RSI
                                                        值          
 CBOT小麦            442.00    0.75   +0.17%    +1.38%      433.18   52
 CBOT玉米            371.00    0.00   +0.00%    +0.47%      367.09   51
 CBOT大豆           1025.75    3.00   +0.29%    -0.05%     1045.23   39
 CBOT稻米              9.46   $0.00   +0.00%    +0.32%       $9.63   49
 WTI原油              54.01   $0.42   +0.78%    -0.09%      $52.98   60
 汇率                                                                  
 欧元/美元           $1.055  $0.000   -0.01%    +0.18%                 
 美元/澳元           0.7670  -0.003   -0.42%    -0.05%                 
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 张若琪/侯雪苹；审校 许娜/徐文焰)
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