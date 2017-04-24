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货币新闻 | 2017年 4月 24日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：4月20日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透4月24日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 04/20/2017    04/13/2017    04/13/2017    04/21/20
16   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       612,536       685,314       671,868       433,978
    燕麦 　        200           343           343             0
    大麦            72             0             0             0
    玉米     1,453,506     1,330,069     1,328,134     1,144,479
    高粱        36,265       151,175       139,568       166,493
    大豆     　634,877       445,698       430,879       282,764
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    23,791,641     18,048,010
    燕麦        13,836          3,146
    大麦        32,530         31,219
    玉米    37,340,934     23,016,076
    高粱     4,093,477      6,601,528
    大豆    48,911,090     42,726,705
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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