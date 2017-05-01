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货币新闻 | 2017年 5月 1日 星期一 23:02 BJT

USDA报告：4月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透5月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 04/27/2017    04/20/2017    04/20/2017    04/28/20
16   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       574,588       632,049       612,536       355,879
    燕麦 　          0           200           200             0
    大麦         2,515            72            72             0
    玉米     1,093,729     1,464,383     1,453,506     1,170,325
    高粱       115,323        36,265        36,265       156,489
    大豆     　521,218       646,833       634,877       194,102
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    24,385,864     18,403,889
    燕麦        13,836          3,146
    大麦        35,045         31,219
    玉米    38,445,540     24,186,401
    高粱     4,208,800      6,758,017
    大豆    49,444,264     42,920,807
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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