USDA报告：4月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月1日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 04/27/2017 04/20/2017 04/20/2017 04/28/20 16 初值 修正值 前值 小麦 574,588 632,049 612,536 355,879 燕麦 0 200 200 0 大麦 2,515 72 72 0 玉米 1,093,729 1,464,383 1,453,506 1,170,325 高粱 115,323 36,265 36,265 156,489 大豆 521,218 646,833 634,877 194,102 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 24,385,864 18,403,889 燕麦 13,836 3,146 大麦 35,045 31,219 玉米 38,445,540 24,186,401 高粱 4,208,800 6,758,017 大豆 49,444,264 42,920,807 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)