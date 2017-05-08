USDA报告：5月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于玉米和其它商品市场的跌势
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透5月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计 )： 一周截至日 05/04/2017 04/27/2017 04/27/2017 05/05/201 6 初值 修正值 前值 小麦 615,029 589,439 574,588 499,970 燕麦 0 299 0 599 大麦 240 2,515 2,515 0 玉米 720,586 1,108,689 1,093,729 1,148,155 高粱 165,312 115,611 115,323 127,017 大豆 349,385 552,402 521,218 145,060 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 25,015,744 18,903,859 燕麦 14,135 3,745 大麦 35,285 31,219 玉米 39,181,086 25,334,556 高粱 4,374,400 6,885,034 大豆 49,792,229 43,065,867 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
API公布，截至6月16日该周，美国原油库存减少270万桶，至5.086亿桶，分析师预估为减少210万桶。库欣原油库存减少130万桶。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。