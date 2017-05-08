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货币新闻 | 2017年 5月 8日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：5月4日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透5月8日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计
)：
    
   一周截至日 05/04/2017    04/27/2017    04/27/2017   05/05/201
6   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       615,029       589,439       574,588       499,970
    燕麦 　          0           299             0           599
    大麦           240         2,515         2,515             0
    玉米       720,586     1,108,689     1,093,729     1,148,155
    高粱       165,312       115,611       115,323       127,017
    大豆     　349,385       552,402       521,218       145,060
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    25,015,744     18,903,859
    燕麦        14,135          3,745
    大麦        35,285         31,219
    玉米    39,181,086     25,334,556
    高粱     4,374,400      6,885,034
    大豆    49,792,229     43,065,867
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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