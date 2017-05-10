芝加哥期市：大豆期货连续第二日上涨，USDA供需报告出炉前市场谨慎

路透悉尼5月10日 - 美国大豆期货周三小升，连续第二日上涨，交易商在备受关注的美国政府预估今日稍晚出炉前轧平仓位。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.15%至每蒲式耳9.75-1/2美元，周二上升1%。 主力玉米期货上升0.14%至每蒲式耳3.75美元，上日涨0.1%。 主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.29-3/4美元，周二收低0.9%。 美国农业部(USDA)周三将公布最新供需报告，其中包括2017/18销售年度作物产量和使用量官方首次预估。 让部分地区种植进度减缓的潮湿天气状况提供市场支撑。USDA周一称，美国大豆种植率为14%，落后同期五年均值17%，也低于分析师平均预估的16%。 政府报告并称，美国春麦种植率为54%，落后同期五年均值60%，但远高于行业平均预估的45%。 以下爲0046 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 429.75 0.25 +0.06% -0.87% 438.71 48 CBOT玉米 367.00 0.50 +0.14% +0.27% 369.38 46 CBOT大豆 975.50 1.50 +0.15% +1.11% 962.48 60 CBOT稻米 9.90 $0.03 +0.30% +0.35% $10.09 57 WTI原油 46.21 $0.33 +0.72% -0.47% $49.88 32 汇率 欧元/美元 $1.089 $0.002 +0.17% -0.28% 美元/澳元 0.7349 0.000 +0.07% -0.50% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 龚芳/王兴亚)