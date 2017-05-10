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货币新闻 | 2017年 5月 10日 星期三 09:25 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第二日上涨，USDA供需报告出炉前市场谨慎

    路透悉尼5月10日 - 美国大豆期货周三小升，连续第二日上涨，交易商在备受关注的美国政府预估今日稍晚出炉前轧平仓位。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.15%至每蒲式耳9.75-1/2美元，周二上升1%。
    
    主力玉米期货上升0.14%至每蒲式耳3.75美元，上日涨0.1%。

    主力小麦合约变动不大，报每蒲式耳4.29-3/4美元，周二收低0.9%。
    
    美国农业部(USDA)周三将公布最新供需报告，其中包括2017/18销售年度作物产量和使用量官方首次预估。
    
    让部分地区种植进度减缓的潮湿天气状况提供市场支撑。USDA周一称，美国大豆种植率为14%，落后同期五年均值17%，也低于分析师平均预估的16%。
    
    政府报告并称，美国春麦种植率为54%，落后同期五年均值60%，但远高于行业平均预估的45%。

 以下爲0046 GMT报价：
 合约           价格     变动    涨跌%  两日涨跌%   30日移动均  RSI
                                                            值  
 CBOT小麦     429.75     0.25   +0.06%     -0.87%       438.71   48
 CBOT玉米     367.00     0.50   +0.14%     +0.27%       369.38   46
 CBOT大豆     975.50     1.50   +0.15%     +1.11%       962.48   60
 CBOT稻米       9.90    $0.03   +0.30%     +0.35%       $10.09   57
 WTI原油       46.21    $0.33   +0.72%     -0.47%       $49.88   32
 汇率                                                           
 欧元/美元    $1.089   $0.002   +0.17%     -0.28%               
 美元/澳元    0.7349    0.000   +0.07%     -0.50%               
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 龚芳/王兴亚)
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