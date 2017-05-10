USDA月报：5月10日美国棉花主要信息

路透5月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包 ，480磅/包)。 2015/16 2016/17 2017/18 实际值 预估值 5月 种植面积(百万英亩) 8.58 10.07 12.23 收割面积(百万英亩) 8.07 9.51 11.38 单产/英亩 766 867 810 产量 12.89 17.17 19.20 出口 9.15 14.50 14.00 年末库存 3.80 3.20 5.00(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 。 (编译 利棣儿；审校 李军)