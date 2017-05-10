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货币新闻 | 2017年 5月 11日 星期四 03:10 BJT

USDA月报：5月10日美国棉花主要信息

    路透5月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包
，480磅/包)。
    
                        2015/16   2016/17    2017/18
                         实际值   　预估值     5月
    种植面积(百万英亩)      8.58     10.07     12.23
    收割面积(百万英亩)      8.07      9.51     11.38
    单产/英亩                766       867       810
    产量                   12.89     17.17     19.20
    出口                    9.15     14.50     14.00
    年末库存                3.80      3.20      5.00(完)
    
    浏览美国农业部的相关新闻，请点选          。 (编译 利棣儿；审校 李军)
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