USDA月报：5月10日美国农作物主要信息

日本股市：日经指数早盘小幅收低，因日圆微升及矿业类股走低
国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。
路透5月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2015/16 2016/17 2017/18 实际值 预估 5月 大豆 种植(百万英亩) 82.7 83.4 89.5 收割(百万英亩) 81.7 82.7 88.6 单产(蒲式耳/英亩) 48.0 52.1 48.0 产量 3,926 4,307 4,255 压榨 1,886 1,925 1,950 出口 1,936 2,050 2,150 年末库存 197 435 480 豆油(百万磅) 产量 21,950 22,350 22,620 出口 2,240 2,300 2,300 年末库存 1,687 2,062 2,232 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 44,672 45,286 46,300 出口 11,963 12,100 12,400 年末库存 264 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2015/16 2016/17 2017/18 实际值 预估 5月 种植(百万英亩) 55.0 50.2 46.1 收割(百万英亩) 47.3 43.9 38.5 单产(蒲式耳/英亩) 43.6 52.6 47.2 产量 2,062 2,310 1,820 出口 775 1,035 1,000 年末库存 976 1,159 914 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2015/16 2016/17 2017/18 实际值 预估 5月 种植(百万英亩) 88.0 94.0 90.0 收割(百万英亩) 80.8 86.7 82.4 单产(蒲式耳/英亩) 168.4 174.6 170.7 产量 13,602 15,148 14,065 出口 1,898 2,225 1,875 年末库存 1,737 2,295 2,110(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
国际石油开发帝石跌1.8%，日本石油资源开发株式会社(Japan Petroleum Exploration Co)跌1.7%。
路透6月20日 - 联邦快递(FedEx)季度获得优于分析师预估，该公司预期2018财年获利上升，因其在收购TNT Express中获益，而且全部业务营收上升。
路透北京6月20日 - 英国跑车生产商阿斯顿马丁(Aston Martin Lagonda)执行长Andy Palmer对路透表示，该公司将全球召回1,658辆Vantage跑车。此前常规传输软件升级问题导致该车型在中国出现事故，部分跑车出现熄火失去动力的情况。