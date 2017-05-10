USDA月报：5月10日美国农作物主要信息

路透5月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2015/16 2016/17 2017/18 实际值 预估 5月 大豆 种植(百万英亩) 82.7 83.4 89.5 收割(百万英亩) 81.7 82.7 88.6 单产(蒲式耳/英亩) 48.0 52.1 48.0 产量 3,926 4,307 4,255 压榨 1,886 1,925 1,950 出口 1,936 2,050 2,150 年末库存 197 435 480 豆油(百万磅) 产量 21,950 22,350 22,620 出口 2,240 2,300 2,300 年末库存 1,687 2,062 2,232 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 44,672 45,286 46,300 出口 11,963 12,100 12,400 年末库存 264 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2015/16 2016/17 2017/18 实际值 预估 5月 种植(百万英亩) 55.0 50.2 46.1 收割(百万英亩) 47.3 43.9 38.5 单产(蒲式耳/英亩) 43.6 52.6 47.2 产量 2,062 2,310 1,820 出口 775 1,035 1,000 年末库存 976 1,159 914 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2015/16 2016/17 2017/18 实际值 预估 5月 种植(百万英亩) 88.0 94.0 90.0 收割(百万英亩) 80.8 86.7 82.4 单产(蒲式耳/英亩) 168.4 174.6 170.7 产量 13,602 15,148 14,065 出口 1,898 2,225 1,875 年末库存 1,737 2,295 2,110(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)