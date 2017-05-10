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货币新闻 | 2017年 5月 11日 星期四 03:12 BJT

USDA月报：5月10日美国农作物主要信息

    路透5月10日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
农作物主要信息如下:
    
    大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)      

                      2015/16    2016/17     2017/18  
                       实际值     预估         5月
大豆
  种植(百万英亩)        82.7     83.4          89.5        
  收割(百万英亩)        81.7     82.7          88.6
  单产(蒲式耳/英亩)     48.0     52.1          48.0
  产量                 3,926    4,307         4,255  
  压榨                 1,886    1,925         1,950 
  出口                 1,936    2,050         2,150 
  年末库存               197      435           480

豆油(百万磅)
  产量                 21,950   22,350        22,620
  出口                  2,240    2,300         2,300
  年末库存              1,687    2,062         2,232 
豆粕(豆粉)(千短吨)
  产量                 44,672   45,286        46,300
  出口                 11,963   12,100        12,400
  年末库存                264      300           300
    
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2015/16    2016/17     2017/18  
                       实际值     预估         5月
  种植(百万英亩)         55.0     50.2          46.1
  收割(百万英亩)         47.3     43.9          38.5
  单产(蒲式耳/英亩)      43.6     52.6          47.2
  产量                  2,062    2,310         1,820
  出口                    775    1,035         1,000
  年末库存                976    1,159           914

玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2015/16    2016/17     2017/18  
                       实际值     预估         5月
  种植(百万英亩)        88.0      94.0        90.0
  收割(百万英亩)        80.8      86.7        82.4
  单产(蒲式耳/英亩)    168.4     174.6       170.7
  产量                13,602    15,148      14,065
  出口                 1,898     2,225       1,875
  年末库存             1,737     2,295       2,110(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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