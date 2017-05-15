USDA报告：5月11日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月15日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 05/11/2017 05/04/2017 05/04/2017 05/12/20 16 初值 修正值 前值 小麦 691,226 658,182 615,029 369,378 燕麦 0 0 0 300 大麦 168 240 240 220 玉米 1,395,853 843,240 720,586 1,133,462 高粱 67,336 197,434 165,312 90,003 大豆 281,465 371,255 349,385 211,056 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 25,750,466 19,273,237 燕麦 14,135 4,045 大麦 35,453 31,439 玉米 40,721,946 26,468,018 高粱 4,473,858 6,975,037 大豆 50,096,298 43,276,923 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)