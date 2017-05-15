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货币新闻 | 2017年 5月 15日 星期一 23:14 BJT

USDA报告：5月11日止当周美国农作物出口检验报告(表)

    路透5月15日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 05/11/2017    05/04/2017    05/04/2017    05/12/20
16   
                  初值        修正值         前值    
    小麦       691,226       658,182       615,029       369,378
    燕麦 　          0             0             0           300
    大麦           168           240           240           220
    玉米     1,395,853       843,240       720,586     1,133,462
    高粱        67,336       197,434       165,312        90,003
    大豆     　281,465       371,255       349,385       211,056
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    25,750,466     19,273,237
    燕麦        14,135          4,045
    大麦        35,453         31,439
    玉米    40,721,946     26,468,018
    高粱     4,473,858      6,975,037
    大豆    50,096,298     43,276,923
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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