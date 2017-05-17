纽约期市：期棉下跌，因预期USDA周度出口销售报告偏空

《美国重要政经日程》--6月21日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
路透5月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，因预期美国农业部 周四公布的周度出口销售报告偏空。 近月7月期棉合约 周二收跌停，因技术性抛盘及在期棉 周一触及近三年高位后投机商结清仓位。 “我认为，一些行业人士预期周四发布的周度报告将显示有部分出口 销售订单被取消，”INTL FCStone分析师Andy Ryan表示。 “市场的交投反映出，将会有一些利空的消息。”Ryan说。 指标ICE-7月期棉 收跌1.15美分，或1.41%，报每磅80.17美分 ，今日交投区间为79.63-83.04美分。 期货市场总成交量减少8,760口，至36,570口。数据显示，前一日未 平仓合约上升2,178口，至264,211口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1100 - 农业部公布一周全球稻米价格 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布5月成屋销售 1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据 -- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫; 审校 龚芳)
路透多伦多6月20日 - 加拿大主要股指周二大幅收低，原油下跌拖累能源股骤降，Cenovus Energy Inc宣布执行长将离职后股价下挫。
路透6月20日 - 美国股市周二下跌，油价大跌打压能源股，且零售股下挫，因担忧亚马逊提振其服装业务的计划，投资者也担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来升息路径。