纽约期市：期棉下跌，因预期USDA周度出口销售报告偏空

路透5月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，因预期美国农业部 周四公布的周度出口销售报告偏空。 近月7月期棉合约 周二收跌停，因技术性抛盘及在期棉 周一触及近三年高位后投机商结清仓位。 “我认为，一些行业人士预期周四发布的周度报告将显示有部分出口 销售订单被取消，”INTL FCStone分析师Andy Ryan表示。 “市场的交投反映出，将会有一些利空的消息。”Ryan说。 指标ICE-7月期棉 收跌1.15美分，或1.41%，报每磅80.17美分 ，今日交投区间为79.63-83.04美分。 期货市场总成交量减少8,760口，至36,570口。数据显示，前一日未 平仓合约上升2,178口，至264,211口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)