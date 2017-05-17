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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 03:13 BJT

纽约期市：期棉下跌，因预期USDA周度出口销售报告偏空

    路透5月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三下跌，因预期美国农业部
周四公布的周度出口销售报告偏空。
    
    近月7月期棉合约             周二收跌停，因技术性抛盘及在期棉
周一触及近三年高位后投机商结清仓位。
    
    “我认为，一些行业人士预期周四发布的周度报告将显示有部分出口
销售订单被取消，”INTL FCStone分析师Andy Ryan表示。
    
    “市场的交投反映出，将会有一些利空的消息。”Ryan说。
    
    指标ICE-7月期棉      收跌1.15美分，或1.41%，报每磅80.17美分
，今日交投区间为79.63-83.04美分。
        
    期货市场总成交量减少8,760口，至36,570口。数据显示，前一日未
平仓合约上升2,178口，至264,211口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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