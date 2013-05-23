美国出口商向中国以及不明买家出售54万吨美国玉米

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透华盛顿5月22日 - 美国农业部周三称，民间出口商称向中国以及不明买家出口54万吨美国玉米，将在2013/14作物销售年度交付。
这其中36万吨销往中国，18万吨卖给不明买家。玉米的2013/14销售年度自今年9月1日起。
根据法律规定，出口商一日内向同一目的地买家销售10万吨以上大宗商品，必须立即报告，但有时候要明确买家身份还需要几天时间。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。