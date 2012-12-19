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国际财经 | 2012年 12月 19日 星期三 11:57 BJT

美国出口商取消30万吨出口中国大豆订单--USDA

路透华盛顿12月18日 - 美国农业部（USDA）周二称，私人出口商报告已取消于2012/13市场年度交货的两宗出口订单，其中包括销往中国的30万吨订单，另一宗12万吨订单的出口目的地不明。

此外，出口商还报告向不明目的地销售了11万吨美国大豆，将于2012/13市场年度交货。

美国大豆的市场年度始于9月1日。

根据美国法律规定，出口商一天内向同一目的地出售10万吨或10万吨以上的商品必须及时申报。低于该数量的销售活动则可按周申报。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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