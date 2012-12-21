中美贸易: 中国取消购买54万吨美国大豆,为14年来最大砍单规模

路透芝加哥/华盛顿12月20日 - 美国农业部周四公布,中国取消购买54万吨美国大豆,这是中国至少14年来最大规模地 取消订单.中国是全球主要大豆进口国.

这是本周第二次取消订单.周二美国农业部表示,中国已取消30万吨大豆订单,交易商称买家另外取消的12万吨大豆订单,美国农业部虽没有指明是哪国,但可能也是中国.

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 受此消息影响一度大跌2.4%,或34-1/4美分,至每蒲式耳14.02-3/4美元的低点.1730GMT时,大豆期货下滑1.9%,或27美分,报每蒲式耳14.10美元.

受取消订单影响,美国谷物出口市场价格亦大跌,运至墨西哥湾沿岸码头的大豆买价每蒲式耳下挫10至18美分.

交易商称,中国取消订单是因为全球第二大大豆出口国--巴西可能丰收,中国可以从巴西以更低的价格订购.

巴西政府食品供应机构Conab预计,该国大豆产量将为创纪录的8,260万吨.

咨询机构Soybean and Corn Advisor农学家Michael Cordonnier表示,巴西大豆种植区天气一直有利于大豆生长,他预计将在1月初开始收割.

Toay Commodities Futures Group风险管理顾问Garrett Toay称,中国可能是取消为防南美歉收而购买额外的美国大豆.

"他们可能在美国超额订购以防万一,"他补充称,中国或许正将部分订单转至南美.

"中国认为巴西大豆产量没有问题,"Toay称.

人们起初对损及巴西大豆产量的天气有些担心,但该国明年初似乎将大丰收.

截至12月13日,2012/13销售年度美国大豆出口销售超过3,030万吨,是美国农业部预估值3,661万吨的近83%.

出口销售中的大部分,有将近1,900万吨或62%是销往中国.