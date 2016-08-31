美国农业部五个州六间办公室因收到匿名威胁 已暂时关闭

路透芝加哥8月30日 - 美国农业部(USDA)一名发言人周二称，该部有五个州的六间办公室在收到匿名威胁后，已暂时关闭；警方亦正在调查东部几个州至少两间大学系所成员收到的类似威胁。

“农业部昨天收到几则涉及农业部员工和设施安全的匿名讯息。为预防起见，农业部关闭了办公室，”该部发言人Matthew Herrick说。

Herrick表示，包括科罗拉多州Fort Collins、康乃狄格州Hamden、马里兰州Beltsville、北卡罗来纳州Raleigh、西维吉尼亚Beltsville和Leetown的办公室，有多名员工都收到一封电子邮件。

他表示，正与联邦调查局(FBI)和当地执法机构配合，以确定威胁是否可信。(完)