美国农业部五个州六间办公室因收到匿名威胁 已暂时关闭

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透芝加哥8月30日 - 美国农业部(USDA)一名发言人周二称，该部有五个州的六间办公室在收到匿名威胁后，已暂时关闭；警方亦正在调查东部几个州至少两间大学系所成员收到的类似威胁。
“农业部昨天收到几则涉及农业部员工和设施安全的匿名讯息。为预防起见，农业部关闭了办公室，”该部发言人Matthew Herrick说。
Herrick表示，包括科罗拉多州Fort Collins、康乃狄格州Hamden、马里兰州Beltsville、北卡罗来纳州Raleigh、西维吉尼亚Beltsville和Leetown的办公室，有多名员工都收到一封电子邮件。
他表示，正与联邦调查局(FBI)和当地执法机构配合，以确定威胁是否可信。(完)
(编译 张若琪 审校 刘秀红)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。