美元上涨令金价逼近四个月低位 白银大跌6.9%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦7月7日 - 金价周二跌至近四个月低位，白银劲挫近7%，铂金降至2009年低位，因在欧盟召开紧急峰会讨论希腊问题前美元大涨。
交易商表示，金市并未因希腊危机而出现大规模避险买需，因对希腊危机扩散的担忧有限。黄金通常被视为在金融和经济不确定性时的替代投资。
“毫无疑问，市场焦点在希腊危机，希腊问题巩固美元兑欧元的涨势，这显然打压金价，黄金目前不是受到青睐的避险投资，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa说。
“收在1,157美元以下，可能引发黄金进一步下跌至今年低位1,143美元，之后是1,130美元区域，”他补充说。
“美元上涨是黄金面临的主要压力，但美元走强给金市造成的拖累比其他任何一种商品都小，”ETF Securities美国研究部主管Mike McGlone说。
追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数.TRJCRB下跌最多2.2%。
现货金XAU=下跌至3月18日来最低1,148.05美元，在1945 GMT，下跌1.1%，报每盎司1,156.75美元。
8月美国期金GCv1收跌1.8%，报每盎司1,152.60美元，价格跌至日低时成交量急升，创4月27日来最大一小时成交量。
金价走弱和美元上涨也拖累其他贵金属的表现。现货银XAG=大跌6.9%，至每盎司14.65美元，为去年12月1日来最低。
现货钯金XPD=大跌5.6%，至两年低位639.50美元。现货铂金XPT=劲跌3.8%，至2009年2月来最低的每盎司1,021.50美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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