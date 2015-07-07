美元上涨令金价逼近四个月低位 白银大跌6.9%

路透伦敦7月7日 - 金价周二跌至近四个月低位，白银劲挫近7%，铂金降至2009年低位，因在欧盟召开紧急峰会讨论希腊问题前美元大涨。

交易商表示，金市并未因希腊危机而出现大规模避险买需，因对希腊危机扩散的担忧有限。黄金通常被视为在金融和经济不确定性时的替代投资。

“毫无疑问，市场焦点在希腊危机，希腊问题巩固美元兑欧元的涨势，这显然打压金价，黄金目前不是受到青睐的避险投资，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa说。

“收在1,157美元以下，可能引发黄金进一步下跌至今年低位1,143美元，之后是1,130美元区域，”他补充说。

“美元上涨是黄金面临的主要压力，但美元走强给金市造成的拖累比其他任何一种商品都小，”ETF Securities美国研究部主管Mike McGlone说。

追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数.TRJCRB下跌最多2.2%。

现货金XAU=下跌至3月18日来最低1,148.05美元，在1945 GMT，下跌1.1%，报每盎司1,156.75美元。

8月美国期金GCv1收跌1.8%，报每盎司1,152.60美元，价格跌至日低时成交量急升，创4月27日来最大一小时成交量。

金价走弱和美元上涨也拖累其他贵金属的表现。现货银XAG=大跌6.9%，至每盎司14.65美元，为去年12月1日来最低。

现货钯金XPD=大跌5.6%，至两年低位639.50美元。现货铂金XPT=劲跌3.8%，至2009年2月来最低的每盎司1,021.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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