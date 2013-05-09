《综述》继续努力还是见好就收？美联储官员对QE3发表不同看法

**银行资本**

埃文斯、普洛瑟以及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四也参与了有关银行业资本标准的讨论。他们对这一问题的立场则要一致得多。

拉克尔在纽约另一场合发表讲话时表示，要求银行业者持有更多债务，当企业陷入困境时，这些债务可以转换成股权，这是提升资本的一个方法，但或许不是最佳途径。

他还指出，讨论这一问题时“需要特别留意”经纪商。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦等其他几位地区联储总裁则建议对这类企业提出更高的资本要求。

埃文斯认为，金融机构应该更有能力且有更多资本来防范突然出现的亏损，普洛瑟表示，美国不够努力解决“太大而不能倒”问题。差不多三年前美国实施多德-弗兰克金融改革法。

普洛瑟表示，美联储等监管机构应对银行业有更高的资本要求，并采行新的方法来处置面临破产的公司。“我们能够结束太大而不能倒的情况吗？我认为可以，但我觉得目前做出的努力可能还不够，”他说。