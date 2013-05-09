《综述》继续努力还是见好就收？美联储官员对QE3发表不同看法

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
**银行资本**
埃文斯、普洛瑟以及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周四也参与了有关银行业资本标准的讨论。他们对这一问题的立场则要一致得多。
拉克尔在纽约另一场合发表讲话时表示，要求银行业者持有更多债务，当企业陷入困境时，这些债务可以转换成股权，这是提升资本的一个方法，但或许不是最佳途径。
他还指出，讨论这一问题时“需要特别留意”经纪商。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦等其他几位地区联储总裁则建议对这类企业提出更高的资本要求。
埃文斯认为，金融机构应该更有能力且有更多资本来防范突然出现的亏损，普洛瑟表示，美国不够努力解决“太大而不能倒”问题。差不多三年前美国实施多德-弗兰克金融改革法。
普洛瑟表示，美联储等监管机构应对银行业有更高的资本要求，并采行新的方法来处置面临破产的公司。“我们能够结束太大而不能倒的情况吗？我认为可以，但我觉得目前做出的努力可能还不够，”他说。
美联储理事杜克在谈及美联储有关支持美国经济和监管金融业的另一个疑虑时表示，美国楼市复苏趋势已经确立。她在华盛顿指出，解决抵押贷款监管方面的不确定性将促进(楼市)复苏。(完)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。