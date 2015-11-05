热点聚焦：经济复苏参差不齐 美联储左右为难

路透阿拉巴马州亚历山大城11月4日 - 在美国阿拉巴马州中心城市的新工厂分别为空中客车(Airbus)和现代汽车热火朝天地生产飞机和汽车的同时，该州另一座曾是美国运动服装品牌Russell Athletics大本营的小城的处境，却突显出美国决策者陷入两难境地。

根据路透对联邦数据的分析，经济复苏已扩大到更广泛的领域，有34个州年内创下就业新高，数千个县的失业率接近数年前经济繁荣时的水平。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在推动经济复苏方面发挥了核心作用，而且已没那么担心国内就业市场，认为薪资增长放缓是接近充分就业的一个迹象。

但Russell放弃在亚特兰大城的总部基地提醒了人们，美联储的大规模宽松计划可能并不对症。亚拉巴马州和亚历山大城官员表示，现在需要的更像是肉搏战。

例如，前市长Don McClellan称，亚历山大城可以斥资400万美元，建造一条连接工业园与附近铁路线的铁路支线，或者为电网和公用设施网络建造提供更多资金支持，以吸引潜在投资者。

他还建议也可以设立项目，推动社区大学对处于职业生涯中期的工人进行再培训。2006年Russell由伯克希尔哈撒韦 BRKa.N 全资收购后，Russell在当地的业务永久关闭，导致数以千计的工人失业。

“在当地聘请人员要难得多，”现任区域发展主管的McClellan称。

“政府安置白领工作时，主要是在大都会区。”

包括亿万富翁特朗普(Donald Trump)和桑德斯(Bernie Sanders)在内的2016年总统选举参选人就经济问题展开辩论，而话题并不仅限于就业人数。这些参选人和美联储官员一样，也对低迷的薪资增长、较低的生产力和新增就业岗位的质量感到忧心。

但是美联储官员认识到，即便他们用尽浑身解数，可能仍缺乏消除这些担忧的法宝。目前他们正在讨论是否进行近十年来的首次升息。

“升息并不会对佐治亚州梅肯县的就业培训产生影响，”圣路易斯联邦储备银行研究劳动力市场问题的经济学家David Wiczer称。

**抚平经济创伤**

美国州郡统计数据展现经济复苏扩散的状况，抚平部份人士对危机可能造成永久性伤害的担忧。但这些数据也显示，部份区域失业率持续居高不下。

美国统计局对超过800个大郡所做的年度调查显示，将近700个郡去年几近重返2007年的失业率水准；有监于就业人数今年稳定攀升，因此这个数据很有可能上扬。

然而，部份州仍持续陷入挣扎，不论是受到长久以来发展不均或种族隔离的影响，抑或肇因于美国及全球经济长期性变化所致。阿拉巴马州及其他九个州占全美经济产出略逾16%，均尚未重返危机前的就业水准，失业率也超过均值。参考图表: (tmsnrt.rs/1Wm32y7)

在西维吉尼亚州，关闭煤矿在30多年来均令就业状况饱受压力；在伊利诺州及宾州，重型制造业减少也造成了伤害。在阿拉巴马州，纺织业工作岗位流失，亦拉高失业人数；而约莫十个充斥非裔美国人的“黑带”郡失业率则仍在十几个百分比。

这个人口不到15,000人的小城，最终就落下了一座面积85,000平方英尺(7,900平方米)的财富500强公司总部，这个总部中庭装点着瀑布，还为来访的管理人士配有公寓，但往昔辉煌已成历史。

Russell Athletics一开始是从事缝纫业务的小商户，后来生产球队运动衫而在全国声名鹊起。这家公司在1990年代末开始将就业岗位转往海外，并于2010年关闭总部，在美国只象征性保留部分业务。

“当Russell开始缩减规模...再也没有带头大哥罩着我们了，”McClellan说。

当地官员称，填补就业空洞需要目标精准的投资，不仅要在短期能创造就业，而且长期还要能提高生产率。

美联储几乎可以在货币刺激政策中无限量发钞，而地方、州和联邦政府则没有这样的条件。

围绕美国债务上限的政治角力是联邦支出上的一块绊脚石，而地方政府也面临着严格的预算约束。

预算不足使阿拉巴马州今年动用教育基金来应付其他开支；同时财政总结显示，该州13亿美元交通预算光是维护现有道路和桥梁就花费了绝大部分。

在更加往北的亚历山大市，McClellan表示，该地区正在扩大社区大学项目，为年纪较大的员工进行再培训，并帮助位于Montgomery的现代汽车工厂，以及临近乔治亚州境内的起亚汽车 000270.KS 工厂寻找汽车零部件供应商。

密西西比州Delta地区的小型联邦乡村发展机构Delta Regional Authority发言人Spencer Lucker表示，阿拉巴马州的问题是很典型的，一些地方存在高失业，那里多数新增就业位都是小型初创公司提供的。

“这是我们大多数州的普遍情况，”Lucker表示。“我们一直致力于培育一些创业精神，而这是个缓慢的过程。”

美国失业情况地图(按县)： tmsnrt.rs/1Wm3hcB

美国失业情况地图(按州)： tmsnrt.rs/1Wm32y7

(完)