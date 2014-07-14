美德间谍风波仍在发酵 克里称两国是好朋友

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透维也纳7月13日 - 美国国务卿克里周日在与德国外长施泰因迈尔一起出现在媒体面前时，强调美德关系的战略重要性。
“我要强调，美德关系是战略性的。我们在政治领域有很大合作，是非常好的朋友，”克里在维也纳举行的伊朗核问题谈判间隙说道。
克里并未提及近期发生的间谍丑闻，不过他的评论似乎暗指该主题。
“我们将以今天全面讨论中展现出的精神继续展开合作，”克里说道，并预祝德国队在周日与阿根廷争夺世界杯冠军的比赛中取得好成绩。
施泰因迈尔也提到了在解决阿富汗和中东冲突以及伊朗核问题上美德合作的重要性。
“美德关系对双方来说都是必要的。我们希望在信任和互相尊重的基础上努力恢复美德关系。”
他指出，这适用于“近几周双边关系中出现的所有困难”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。