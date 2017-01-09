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时事要闻 | 2017年 1月 9日 星期一 08:31 BJT

加拿大北方NUNAVUT地区发生5.8级地震--USGS

路透华盛顿1月8日 - 美国地质调查局(USGS)周日表示，加拿大北方Nunavut地区发生5.8级地震。

最初测得的震级是6.4。USGS表示，震源深度为11.8英里(19公里)，震中位于Nunavut地区Resolute东南55英里(89公里)。该地区人烟稀少。(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

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