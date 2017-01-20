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时事要闻 | 2017年 1月 20日 星期五 08:28 BJT

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS

路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。

位于夏威夷的太平洋海啸预警中心未发布海啸预警。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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