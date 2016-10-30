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时事要闻 | 2016年 10月 30日 星期日 15:57 BJT

USGS称意大利中部发生6.6级地震 暂无损害或伤亡报告（更新版）

（USGS修正震级和震源深度）

路透10月30日 - 美国地质调查局(USGS)称，意大利中部周日发生6.6级地震，目前暂无损害或伤亡报告。

USGS最初估计震级为7.1级，稍后修正为6.6级。

USGS称，震中位于佩鲁贾以东偏东南68公里处，震源深度为1.5公里。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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