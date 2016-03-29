美国地质调查局修订地震风险地图 将人类活动引发地震纳入其中

路透休斯顿3月28日 - 美国地质调查局（USGS）周一称，人类活动引发的地震将被纳入该局的地震风险地图。

USGS的地震风险地图，被应急管理官员及美国主要的工程及设计协会用作如何建造更结实建筑物的指导。

“通过把人类活动引起的事件纳入其中，我们在美国部分地区的地震灾害评估已经大有提高。”USGS国家地震灾害测绘项目负责人彼得森（Mark Petersen）在声明中称。

USGS称，美国中部及东部约700万人生活或工作在受诱发地震威胁的地区，在这些地区的部分地方，地震造成的破坏可与加州地震高危区看齐。

该局还称，奥克拉荷马州面临的与诱发地震有关灾害的风险最大，其次是堪萨斯州、德克萨斯州、科罗拉多州、新墨西哥州及阿肯色州。

奥克拉荷马州2015年发生了907次3.0级及更高震级的地震，而2009年只发生过两次类似震级的地震。2月份，该州Fairview周边地区发生了5.1级地震，为该州记录的第三高震级地震。（完）