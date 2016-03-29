美国地质调查局修订地震风险地图 将人类活动引发地震纳入其中

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透休斯顿3月28日 - 美国地质调查局（USGS）周一称，人类活动引发的地震将被纳入该局的地震风险地图。
USGS的地震风险地图，被应急管理官员及美国主要的工程及设计协会用作如何建造更结实建筑物的指导。
“通过把人类活动引起的事件纳入其中，我们在美国部分地区的地震灾害评估已经大有提高。”USGS国家地震灾害测绘项目负责人彼得森（Mark Petersen）在声明中称。
USGS称，美国中部及东部约700万人生活或工作在受诱发地震威胁的地区，在这些地区的部分地方，地震造成的破坏可与加州地震高危区看齐。
该局还称，奥克拉荷马州面临的与诱发地震有关灾害的风险最大，其次是堪萨斯州、德克萨斯州、科罗拉多州、新墨西哥州及阿肯色州。
奥克拉荷马州2015年发生了907次3.0级及更高震级的地震，而2009年只发生过两次类似震级的地震。2月份，该州Fairview周边地区发生了5.1级地震，为该州记录的第三高震级地震。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。