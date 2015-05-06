版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 6日 星期三 10:57 BJT

美国高档酒店入住率高 房费看涨

路透5月5日 （记者 Ankit Ajmera/Sweta Singh） - 今年想要入住美国顶级连锁酒店，可能要做好房费上涨5%的心理准备，因经济好转，酒店入住率料达到纪录高位。

凯悦酒店集团(H.N)周二加入希尔顿全球酒店集团(HLT.N)、万豪国际集团MAR.N以及喜达屋酒店及度假村国际集团HOT.N的行列，预计今年团体预定将驱动业务增长。

“团体预定数量增多，因他们感觉对未来经济前景更有信心了，”地产咨询公司仲量联行的旅馆与酒店研究主管费罗尼（Lauro Ferroni）说。

据数据统计公司Statista，预计今年美国高端酒店的入住率将达到历史最高水平65.1%，因美国的旅游支出估计增长5.2%。

据酒店研究公司PKF Hospitality Research，预计今年美国酒店房费平均上涨5.3%，去年涨幅为4.5%。

万豪发言人帕芙（Laura Paugh）告诉路透，去年万豪在北美的平均客房价格为143.27美元，今年预计将上涨近5%。

记者发电邮给希尔顿、凯悦和喜达屋询问其对今年房费预测，未得到回复。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐