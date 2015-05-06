美国高档酒店入住率高 房费看涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透5月5日 （记者 Ankit Ajmera/Sweta Singh） - 今年想要入住美国顶级连锁酒店，可能要做好房费上涨5%的心理准备，因经济好转，酒店入住率料达到纪录高位。
凯悦酒店集团(H.N)周二加入希尔顿全球酒店集团(HLT.N)、万豪国际集团MAR.N以及喜达屋酒店及度假村国际集团HOT.N的行列，预计今年团体预定将驱动业务增长。
“团体预定数量增多，因他们感觉对未来经济前景更有信心了，”地产咨询公司仲量联行的旅馆与酒店研究主管费罗尼（Lauro Ferroni）说。
据数据统计公司Statista，预计今年美国高端酒店的入住率将达到历史最高水平65.1%，因美国的旅游支出估计增长5.2%。
据酒店研究公司PKF Hospitality Research，预计今年美国酒店房费平均上涨5.3%，去年涨幅为4.5%。
万豪发言人帕芙（Laura Paugh）告诉路透，去年万豪在北美的平均客房价格为143.27美元，今年预计将上涨近5%。
记者发电邮给希尔顿、凯悦和喜达屋询问其对今年房费预测，未得到回复。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。