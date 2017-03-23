美国基础设施类股下滑 也许是“特朗普行情”将尽的信号

路透纽约3月22日 - 如果说本周金融类股的晕厥是特朗普行情即将偃旗息鼓的信号，那么近期运输和基础设施类股的走软则是另一个信号。

道琼运输类股指数被视为经济体质的风向标，在美国大选后上涨，3月1日更是收在纪录高位，但本月到目前为止已经下跌了将近5%。

在11月8日大选结束后大涨的钢铁类股本周大幅下挫，本月迄今呈现跌势。无独有偶，标普1500建筑与工程类股指数月内跌幅已达3.6%。

这些类股与金融股一道，引领了大选后美国股市的涨势，因受到特朗普有关增加基础设施支出、税收改革和放宽监管承诺的刺激。标准普尔500指数.SPX自大选以来的涨幅仍有9.8%。

然而有迹象显示，共和党人难以联合多数力量支持取代奥巴马医保法的新法案，令投资者质疑特朗普的促增长政策能以多快速度实施。

交通运输股周三收涨0.6%，上日下挫1.9%。

钢铁股也勉强从周二的卖压中反弹，但月线仍为下跌。3月迄今，标普1500钢铁指数下滑5%，美国钢铁公司(U.S.Steel)(X.N)同期跌幅将近11%。

研究机构Bradford Research总裁Charles Bradford表示，这些类股下跌或许与获利了结及其他因素有关，不过许多投资者可能高估了基础建设对这些类股的助益。

“传出来的负面信息多得不得了，而且其中很多来自华府。”(完)