美国军舰向伊朗快艇进行警告性射击

- 路透华盛顿8月25日 - 美国国防部发言人周四称，美国海军军舰向一艘抵近两艘美国船只的伊朗快速攻击艇进行了警告性射击；这是本周海湾地区发生的一系列事件中最严重的一起。

“他们被迫最终进行了三次警告性射击，这样做的原因...他们已经采取措施，试图缓解当时的情势，”国防部发言人Peter Cook告诉记者。

近日海湾地区紧张形势升级，尽管伊朗和美国的关系有所缓和。

一名要求匿名的美国国防部官员称，周三在海湾北部，美国海军暴风号巡逻艇发射信号弹警告无效后，进行了三次警告性射击。

该官员称，伊朗舰艇一度抵近美国船只200码(193米)以内。(完)