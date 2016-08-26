美国军舰向伊朗快艇进行警告性射击

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
- 路透华盛顿8月25日 - 美国国防部发言人周四称，美国海军军舰向一艘抵近两艘美国船只的伊朗快速攻击艇进行了警告性射击；这是本周海湾地区发生的一系列事件中最严重的一起。
“他们被迫最终进行了三次警告性射击，这样做的原因...他们已经采取措施，试图缓解当时的情势，”国防部发言人Peter Cook告诉记者。
近日海湾地区紧张形势升级，尽管伊朗和美国的关系有所缓和。
一名要求匿名的美国国防部官员称，周三在海湾北部，美国海军暴风号巡逻艇发射信号弹警告无效后，进行了三次警告性射击。
该官员称，伊朗舰艇一度抵近美国船只200码(193米)以内。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。