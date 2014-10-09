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深度分析 | 2014年 10月 10日 星期五 07:39 BJT

综述：美国初请失业金人数下滑 劳动力市场持续发力

路透华盛顿10月9日 - 美国上周初请失业金人数降至接近2007-09年衰退以来的最低水准，显示美国劳动力市场持续发力。

劳工部周四表示，10月4日当周初请失业金人数下滑1,000人至28.7万人，分析师原本预期将会上升。

数据进一步强化美国经济形势转强的看法。纽约德意志银行首席美国分析师Joseph LaVorgna表示，“劳动力市场可能进入活跃时期。”

不过美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员仍忧心通胀持续偏低，且在主要贸易伙伴经济不振的情形下，美联储看来并不急于升息。

另一份报告显示，美国8月趸售(批发)库存创下四个月最大增幅，说明第三季经济增长可能快于预期。

许多分析师认为，7-9月当季经济增长环比年率约为3%，远高于过去几年的平均水平。

浏览美国初请失业金图表，请点选：link.reuters.com/dah52w

美国股市开低，因投资者在周三大涨后锁定获利。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的会议记录暗示，由于国际经济前景疑虑加重，联储可能推后升息，这扶助美股走高。

美元兑日圆周四跌至三周低点，美国公债收益率(殖利率)温和上升。

自美国摆脱衰退以来，申请失业金人数已稳步下降，目前已低于美国经济危机开始前的水准。实际上，上周初请失业金人数只比7月所及14年低点高8,000人。

一周初请失业金人数的四周均值减少7,250人至287,750人，为2006年以来最低水准。

劳工部称，没有特别因素影响全国失业金申请数据。

该报告显示，9月27日止当周，续领失业金人数减少21,000人至238万。

“续领失业金数据逐步改善尤其鼓舞人心，与最近失业率下降趋势一致，表明失业者继续寻找就业机会，”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示。(完)

(编译 张明钧/徐文焰/李爽 审校 郑茵)

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