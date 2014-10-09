综述：美国初请失业金人数下滑 劳动力市场持续发力

资料图片：美国通用电气代表在华盛顿召开的一次退伍军人招聘会上与一名求职者交谈。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿10月9日 - 美国上周初请失业金人数降至接近2007-09年衰退以来的最低水准，显示美国劳动力市场持续发力。

劳工部周四表示，10月4日当周初请失业金人数下滑1,000人至28.7万人，分析师原本预期将会上升。

数据进一步强化美国经济形势转强的看法。纽约德意志银行首席美国分析师Joseph LaVorgna表示，“劳动力市场可能进入活跃时期。”

不过美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员仍忧心通胀持续偏低，且在主要贸易伙伴经济不振的情形下，美联储看来并不急于升息。

另一份报告显示，美国8月趸售(批发)库存创下四个月最大增幅，说明第三季经济增长可能快于预期。

许多分析师认为，7-9月当季经济增长环比年率约为3%，远高于过去几年的平均水平。

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美国股市开低，因投资者在周三大涨后锁定获利。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三发布的会议记录暗示，由于国际经济前景疑虑加重，联储可能推后升息，这扶助美股走高。

美元兑日圆周四跌至三周低点，美国公债收益率(殖利率)温和上升。

自美国摆脱衰退以来，申请失业金人数已稳步下降，目前已低于美国经济危机开始前的水准。实际上，上周初请失业金人数只比7月所及14年低点高8,000人。

一周初请失业金人数的四周均值减少7,250人至287,750人，为2006年以来最低水准。

劳工部称，没有特别因素影响全国失业金申请数据。

该报告显示，9月27日止当周，续领失业金人数减少21,000人至238万。

“续领失业金数据逐步改善尤其鼓舞人心，与最近失业率下降趋势一致，表明失业者继续寻找就业机会，”道明证券美国策略师Gennadiy Goldberg表示。(完)

(编译 张明钧/徐文焰/李爽 审校 郑茵)

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