焦点：美国8月就业数据易大幅上修 联储9月升息前景更显扑朔迷离

路透华盛顿9月2日 - 在过去10年中，美国政府对于每年8月的就业增长一开始都会低估，这种趋势可能让美国联邦储备委员会(美联储)更难判断，即将公布的就业报告是否会暗示美国已经为加息做好准备。

美联储在7月曾表示，在升息以前需要看到就业市场有“一些”进一步的改善。劳工部8月就业报告将于周五公布，这将是联储9月16-17日政策会议前的最后一份月度就业报告。

但和许多经济指标一样，这份报告也会有修正，因有些雇主提交调查问卷会较晚，政府的统计专家也可能重新估计数据中季节性波动的幅度。

路透的一项分析发现，在2005-2014年期间，相比于随后两个月就业报告中的修正数据，8月就业增长的初估值是最低的。

在这段时期，8月非农就业岗位增幅平均上修5.8万个，只有在2005年和2008年被下修。

根据路透调查，市场人士和分析师预计本周五出炉的报告显示，8月非农就业岗位增加22万个，与前几个月的增速大致相仿。若公布数字远低于该预期，则对美联储9月升息的押注将快速降温。

“8月非农就业数据低于预期的风险看起来远大于高于预期的可能，”意大利裕信银行(UniCredit)驻纽约分析师Harm Bandholz表示。

尽管该报告存在瑕疵，但几位美联储决策者最近暗示了这份就业报告的重要性。很多分析师认为，8月非农就业报告将是美联储9月是否升息的决定性因素，尽管美联储也关注全球金融市场动荡。

劳工部承认8月的初估数据往往会上修。

劳工部下属劳工统计局分析师John Mullins表示，各行各业数据都有修正，但具有高度季节性波动的行业最普遍。

数据经季节性因素调整很重要，因为这有助于体现经济根本力道。

以冬季建筑业裁员为例来说，只有在裁员人数多于冰冻天气下的正常裁员人数时，才可能成为暗示经济方向的讯号。

对政府统计人员来说，一个关键问题是，季节性因素总在变。

Mullins在一份电邮中称，8月教育部门的季节性调整可能尤其麻烦，因为随着许多学校调整秋季开学日期，季节性效应也会发生变化。

他没有推测为何8月数据总是有规律地被上修。

从这个意义来说，8月并不是独一无二的月份--至少从上次衰退以来可以这样说。

自2010年以来，除6月和4月以外，每个月的数据平均来看都被上修过。劳动力市场经历2007-2009年的衰退，正是从2010年开始加速复苏。

在衰退期间，平均几乎每个月的就业增长初值都会在随后被下修。

尚不清楚为何景气周期可能影响到数据的修正。但8月是为数不多的几个普遍会上修的月份之一，不管是在衰退期间还是之后。在2010-2014年，劳工部通过上修数据，令8月就业岗位数量增加了7.66万个。(完)

(编译 郑茵/杜明霞/李爽 审校 徐文焰/白云/许娜)

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