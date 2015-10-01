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货币新闻 | 2015年 10月 1日 星期四 09:44 BJT

全球贵金属：第三季美国鹰银币销量创纪录高位，金币销量增加逾两倍

路透纽约9月30日 - 根据最新数据，美国铸币局第三季销售了1,426万盎司美国鹰银币，为1986年开始纪录该数据以来的最高水准；金币销量较上季增加逾两倍，至略低于40万盎司，创五年多来高位。

销量增加是因为贵金属价格7月暴跌至六年低位，促使收藏家和散户投资者逢低吸纳。

美国铸币局9月销售了12.55万盎司金币，较上月增加24%；同时销售了380万盎司银币，低于上月的410万盎司。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)

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