全球贵金属：第三季美国鹰银币销量创纪录高位，金币销量增加逾两倍

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约9月30日 - 根据最新数据，美国铸币局第三季销售了1,426万盎司美国鹰银币，为1986年开始纪录该数据以来的最高水准；金币销量较上季增加逾两倍，至略低于40万盎司，创五年多来高位。
销量增加是因为贵金属价格7月暴跌至六年低位，促使收藏家和散户投资者逢低吸纳。
美国铸币局9月销售了12.55万盎司金币，较上月增加24%；同时销售了380万盎司银币，低于上月的410万盎司。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。