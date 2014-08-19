美国密苏里州31名抗议者被捕 警方遭到猛烈攻击

路透弗格森8月19日（记者 Scott Malone/Ellen Wulfhorst） - 美国官员周二称，在密苏里州弗格森抗议中，警方遭到“猛烈射击”，31人被拘捕。

“警方虽然遭到猛烈攻击，但没开一枪。”密苏里州高速巡警上尉Ron Johnson在记者会上说道。

“我们的警员们遭到猛烈射击，”他说道，防爆警察没收了抗议者的两把枪以及一个看似汽油弹的东西。

路透目击者称，周一夜间防爆警察和抗议者发生冲突，此前数小时的抗议基本都是和平的。

警方封锁了一条道路，为游行者提供通道，但称抗议人群中有少部分人向武装车辆附近的警察投掷瓶子、石头和燃烧弹。警方动用了催泪瓦斯罐和噪音炮，试图驱散人群。

负责恢复秩序的州警察局负责人Johnson对CNN称，人群中有两人中弹，被送往了医院，但开枪的不是警察。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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