美国密苏里州31名抗议者被捕 警方遭到猛烈攻击

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透弗格森8月19日（记者 Scott Malone/Ellen Wulfhorst） - 美国官员周二称，在密苏里州弗格森抗议中，警方遭到“猛烈射击”，31人被拘捕。
“警方虽然遭到猛烈攻击，但没开一枪。”密苏里州高速巡警上尉Ron Johnson在记者会上说道。
“我们的警员们遭到猛烈射击，”他说道，防爆警察没收了抗议者的两把枪以及一个看似汽油弹的东西。
路透目击者称，周一夜间防爆警察和抗议者发生冲突，此前数小时的抗议基本都是和平的。
警方封锁了一条道路，为游行者提供通道，但称抗议人群中有少部分人向武装车辆附近的警察投掷瓶子、石头和燃烧弹。警方动用了催泪瓦斯罐和噪音炮，试图驱散人群。
负责恢复秩序的州警察局负责人Johnson对CNN称，人群中有两人中弹，被送往了医院，但开枪的不是警察。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。