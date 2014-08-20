美国弗格森示威者与警方发生冲突 47人被拘捕

路透弗格森8月20日（记者 Scott Malone/Ellen Wulfhorst） - 防爆警察周二晚间命令密苏里州弗格森的示威者解散，随后冲入人群抓人，相对平静的局面就此结束。

自从8月9日18岁的黑人青年布朗（Michael Brown）被一名白人警官击毙后，示威者和警察每天晚上都发生冲突。

社区领导人、政客和城市官员周二都进一步呼吁恢复秩序，尽管宵禁已经解除，他们仍建议市民在日落后不要上街。

天黑后，示威者数量明显减少，而且比之前更加克制。民权活动人士、牧师甚至密苏里州检察长Chris Koster也混在了示威者中。

随着集会结束、大多数示威者离开，仍在街上的人群中有人向警察投掷了塑料水瓶。

防爆警察忽然现身。他们命令剩余的示威者离开，并追捕反抗者，更多的瓶子被扔了出来。警方随后表示，他们共计拘捕了47人，缴获了几只枪，但是没有人开枪。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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